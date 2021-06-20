Украшения и аксессуары этого лета могут быть самыми разнообразными. И необязательно — это кольца и браслеты. Например, можно "вооружиться" шелковым платком. Стилист Екатерина Ионова в своем Instagram показала, как лучше "обыграть" этот аксессуар в жарком сезоне. Как носить шелковый платок летом 2021

Можно носить «по назначению», можно — в виде браслета (фото: instagram.com/ratandboa) Стилисты советуют носить шелковый платок вместе с колье. Для этого намотайте его на свое украшение. Также можно сделать колье просто из платка, для этого сцепите его стильной брошью. Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021 Шелковый платок отлично смотрится на сумке. Выбирайте яркие рисунки и цвета, чтобы создать по-настоящему летнее настроение. Однотонные варианты создают романтический вайб. В этом сезоне стилисты пошли еще дальше и посоветовали украсить платком и шелка … ногу! Как вам такой вариант? Платок на лодыжке выглядит ну очень необычно, без внимания вы уж точно не останетесь.

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/kate_yourstylist) Ранее стилист рассказала, как определить, какой головной убор идет именно вам.