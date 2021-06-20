Количество людей, пропавших без вести в результате наводнения в Ялте, выросла до двух. Количество пострадавших возросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС. Так, в 24 пострадавших зафиксированы легкие травмы. Два человека пропали без вести, один человек погиб. Сообщается, что пик подтопления в оккупированной Ялте пройден. Напомним, Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал убытки от наводнения в Ялте катастрофическое. Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу. Напомнив, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одной пропавшей без вести.