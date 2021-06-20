Министерство финансов разъяснило, куда потратят 5400000000 гривен, выделенных на празднование 30-летия независимости Украины. В министерстве отметили, что эти средства потратят не только на проведение торжеств. Об этом говорится на сайте Минфина. Как пояснили в министерстве, выделенные средства пойдут на масштабные инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать к 30-летию независимости Украины. "В частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев — Львов — Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в" Охматдет "и др. Прогнозируемая сумма расходов включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", — заявили в Минфине . На проведение самых торжеств, как отметили в министерстве планируют потратить всего 100 млн гривен из выделенных 5400000000 гривен. "Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", — добавили в ведомстве.