Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда народные депутаты в первом чтении проголосуют за предложенный президентом законопроект об олигархах. По его словам, голосование может состояться в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР. Как отметил Разумков, сроки рассмотрения этого законопроекта зависят от того, когда документ подготовит профильный комитет. "На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", — сказал он. Разумков добавил, что президентский законопроект и альтернативные документы будут рассмотрены в первом чтении до конца текущей сессии, то есть до середины июля. Напомним, на этой неделе парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Больше о планах президента по олигархов — в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".