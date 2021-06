США сообщили об отправке в Тайвань 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. В Тайване поблагодарили за "дружественный жест". Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Вс Прайс. "Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются на Тайвань", — написал он.

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the US helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS "commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs — Ned Price (@StateDeptSpox) June 19, 2021 Как сообщает Голос Америки, лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот жест: "Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев". Издание подчеркивает, что этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина, претендует на суверенитет Тайваня. Ранее сообщалось, что США предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США. Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, Украины, Канадой и Южной Кореей.