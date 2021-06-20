Троицу 2021 мы отпразднуем 20 июня. Этот день в православии является одним из важнейших, отмечается он на 50-й день после Пасхи, за что его еще называют Пятидесятницей. А название Зеленая неделя он получил через важнейшую символику — традиции украшать дома и храмы ветвями деревьев, а также собирать и освящать в церкви букеты из ароматных трав. Что нельзя делать в большой праздник, как его отметить и поставить на стол, кто именинник сегодня и с чем еще связан день 20 июня — читайте далее в нашем материале. История праздника Троица входит в число двунадесятых праздников — наиболее значимых после Светлого праздника Пасхи. Троица символизирует расцвет природы и начало новой жизни, ее также называют днем рождения Церкви. Библейский предание гласит, что на 50-й день после Воскресения Христова на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени в келье в Иерусалиме. После этого апостолы смогли говорить на всех языках мира, чтобы нести людям слово Божие. Святой дух является символом Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. День Пятидесятницы является подвижным, то есть его дата меняется. Поэтому кроме Троицы 20 июня чествуют память Феодота Анкирского, в народе — Федота Стража. В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья, в также просили у него богатого урожая. Также считалось, что Федот не дает шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище "Страж". Важные приметы, традиции и обряды Троицы На Троицу в храмах проводят Божественные литургии и осуществляют вечернюю. Пол Божий украшают зелеными травами, ведь праздник имеет еще одно значение — расцвет природы и начало новой жизни. Верующие традиционно освящают в храмах букеты из трав. Обычно он состоит из аира, любисток, мяты, полыни и чабреца. Затем букет забирают домой, где он станет оберегом на весь год. А старый, прошлогодний букет, нужно сжечь. Считается, что Троицк освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в жилье нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней, ибо сила лекарственных растений в эти дни усиливалась. Еще одной интересной традицией является плетение венков молодыми девушками. Они собирали травы, делали из них украшения и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок (к какому берегу) — оттуда следует ждать жениха. Если же венок застрял на месте, быстрому свадьбе не бывать. Кроме храмов в Зеленое воскресенье украшают ветками деревьев и дома. Они считаются оберегами от злых духов, болезней, злых помыслов. Следует помнить, что есть два вида деревьев, листья и ветви которых не стоит использовать на Троицу — это ива и осина. На Троицу популярные сватовства. В народе верили, что засватанные девушки в этот день будут счастливы в браке. Как нужно отмечать Троицу и поставить на стол Этот день стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. День не постный, поэтому можно устроить себе гастрономическую наслаждение. На Троицу принято готовить и употреблять салаты из капусты и зелени, зеленый борщ, яйца, сыр, курицу, мясо, рыбу, блины. Также пекут пряники, пироги и караваи. Строго запрещено делать на Троицу Запрещается в большой праздник заниматься тяжелым физическим трудом, а также выполнять любую домашнюю работу (убирать дом, стирать белье, шить, резать). Исключение составляет только приготовления пищи. Работать с землей, так как считается, что на Троицу земля празднует свой день рождения и беспокоить ее не следует. Ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить. Рубить или пилить деревья, поскольку они являются неотъемлемым символом этого дня. Гулять в лесу и купаться. В народе верили, что в этот день активизируются духи природы — нимфы и русалки, которые могут навредить. Наши предки верили, что в день Троицы нельзя играть свадьбы, иначе молодежи не будут счастливы, а вот свататься можна.Прикметы этого дня Хорошей приметой считается дождь. Это значит, что лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая. Считается, что тем, кто под него попадет и промокнет, удача будет улыбаться целый год. Жара на Троицу — признак засушливого лета. Гром гремит — будет длинная непогода, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней. В этот день приманить к себе богатство, разложив на подоконнике травы и ветви деревьев. Увидеть радугу в день большого праздника — к удаче. Можно загадывать желание, и если в нем нет пользы и плохого намерения, оно обязательно сбудется. А вот на следующий день после Троицы, согласно народным верованиям, можно было сокровище найти. Этот день называют Днем духов. Сильная молитва на Троицу Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков. Именины 20 июня празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерий, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор. Ранее мы писали, которой молитвой нужно освятить букет на Троицу, чтобы впустить в дом счастье на целый год.