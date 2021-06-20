Екатерина Долгано погибла в ДТП, которое произошло вчера, 19 июня, на трассе Киев-Прилуки. В 2020 году 21-летняя девушка установила рекорд Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговой тренажере". Она без перерывов на отдых пробежала 51 км в 5:00. О смерти спортсменки сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook. "Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди было еще всю жизнь, масса планов, побед и мечтаний … Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю -" Бегущая по Солнцу ". .. Легкого бега тебе в вечность, девочка … "- написала Ветрова.

Екатерина Долгано и Лана Ветрова (фото: facebook.com/Лана Ветрова) Екатерина Долгано была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Кроме того, молодая девушка выигрывала много соревнований и Чемпионаты Украины. Легкой атлетикой серьезно она начала заниматься с 16 лет.

Екатерина Долгано (фото: facebook.com/Екатерина Долгано Она училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. "Как только мне об этом сообщили, я в первую очередь набрала номер телефона Кати. В голове была одна мысль:" Этого не может быть. Это какая-то ошибка! Вот сейчас Катя возьмет трубку, я услышу ее голос, она скажет, что у нее все OK … "Потом я еще пару раз ей звонила, потому что подумала, а вдруг она просто не может взять трубку, потому что бегает, наверное, в нее как всегда, завтра очередной забег … Ну и как заставить себя поверить, что Катя больше никогда ничего не скажет … "- написала Ветрова в комментарии. Напомним, умер известный украинский блогер Gorky Look, настоящее имя которого, Святослав Волков. У него были проблемы с почками. Он был филологом, преподавателем, поэтом, писателем и фронтовым парамедики "Ангелов Тайры". Мы также писали о том, что под Ровно в грузовики отлетело колесо и оторвало пешеходу руку. Тяжелые травмы получил мужчина около 30 лет. Сразу же после инцидента его доставили в больницу, ему ампутировали руку, но спасти жизнь не смогли.