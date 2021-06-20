В Днепре открыли областной центр вакцинации от коронавируса. Этот центр будет принимать жителей не только Днепра, но и всей Днепропетровской области. Об этом сообщила Днепропетровская областная государственная администрация. "Областной центр вакцинации от коронавируса открыли в центре города — чтобы добираться сюда было удобно. Он будет принимать посетителей каждые выходные. Иммунизация бесплатная", — заявила руководитель департамента здравоохранения ОГА Виктория Кулик. В центре могут получить прививку жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации через портал или приложение "Действие". Прививки делают китайской вакциной от коронавируса CoronaVac. "Сначала посетителей регистрируют. Далее их осматривает врач. После прививки пациенты полчаса отдыхают под наблюдением медиков", — добавили в ОГА. Напомним, в минувшие выходные в центрах вакцинации по всей Украине сделали более 30 000 прививок против COVID.