Сегодня, 20 июня, 6-летний мальчик упал в открытый канализационный люк, высота которого составляет около 6 метров. Инцидент произошел в 10:30 на улице Артековской в Амур-Нижнеднепровском районе. Об этом сообщает ДСНС. На помощь мальчику приехали спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Один спасатель спустился в люк и обвязал мальчика веревкой. Так они вместе поднялись по лестнице. Когда ребенка достали, то ее сразу же осмотрели медики.

В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Предварительный диагноз — ушиб пятки. Более тщательную проверку проведут в Днепропетровской областной детской клинической больницы. Самое главное, что ребенок остался жив, и никаких серьезных повреждений, на первый взгляд, не получила.

В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (видео: YouTube) Напомним, в Одессе девочка выпала с 9 этажа. Жизнь ей спасла счастливая случайность. Она упала на клумбу. На место происшествия сразу же приехала скорая помощь, но медики, к счастью не понадобились. Девочку забрал отец, которому она рассказала, что клумба спасла ей жизнь. Родителей предупреждают, что на окна необходимо установить защиту, поскольку подобные случаи не редкость. Дети опираться на москитные сети и выпадают вместе с ними. Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. Шансов на спасение у него не было.