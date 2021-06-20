В субботу вечером, 19 июня, в Харькове произошел конфликт из-за парковочное место, которое переросло в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Инцидент произошел на улице Новоалександровская. Правоохранители предварительно установлено, что между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочное место. Во время выяснения отношений один из участников выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону второго. Пострадавший с ранением стопы был госпитализирован. Вещественные доказательства были изъяты. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Стреляющем грозит до двух лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтский дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват". Кроме того, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.