В Китае с начала кампании по вакцинации сделали более 1 млрд прививок от коронавируса. Китайские власти намерены к июлю полностью вакцинировать 40% 1,4-миллиардного населения страны. Об этом сообщает BBC. Отмечается, что вакцинация в стране ускорилась, поскольку в Китае опасаются вспышки "Дельта" штамма коронавируса. Жителям Китая предлагают Китайские вакцины отечественного производства, включая вакцины Sinopharm и Sinovac. Обе они требуют двух доз. После того как закрытые помещения и массовые проверки предотвратили циркуляцию вируса, многие китайцы не испытывали особой необходимости в вакцинации. Однако темпы вакцинации быстро выросли, и Национальная комиссия Здравоохранения Китая заявила, что на введение последних 100000000 доз ушло всего пять дней. Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что до конца года планируется полностью вакцинировать 70% населения. Напомним, по данным на 9 июня в Китае сделали более 800 млн прививок от коронавируса. Местные эпидемиологи прогнозируют, что к концу текущего года или к середине 2022-го удастся вакцинировать примерно 70-80% населения.