В оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагере "Артек". Заражение коронавируса подтвердили уже в 6 воспитанников детского лагеря. Об этом сообщает российское агентство "РБК". Как рассказал так называемый "заместитель главы Минздрава Крыма" Антон Лясковский, в лагере "Артек" обнаружили единичные случаи инфицирования коронавируса. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. "Для того, чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные — переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", — сказал он. Лясковський также добавил, что болезнь у детей протекает в легкой форме, у одного из них не диагностировали пневмонию. В то же время российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в целом коронавирус подтвердили в 6 детей.