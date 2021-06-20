В Украине за минувшие сутки, 19 июня, сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, а полностью вакцинировались 3987 украинском. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункты прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан. В Украине прививки от коронавируса уже получили 1722327 человек, а всего было сделано 2082102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1722325 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 359 777 человек. Напомним, Минздрав призвал украинский сообщать о вакцинации от коронавируса в соцсетях. Таким образом министерство хочет мотивировать граждан вакцинироваться от COVID-19. Добавим, 18 июня в Украине зафиксировали рекордное количество прививок от коронавируса в сутки.