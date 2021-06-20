Авиационная компания USAerospace Partners и организация Institute for Good Governance, зарегистрированные в штате Вирджиния, распространяли теории заговора о президентских выборах 2020 году в США. Обеими компаниями руководит бывший кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Мишель Рузвельт Эдвардс. Об этом пишет The Washington Post. Компании распространяли сообщения о так называемом "Италиягейт" — теорию, согласно которой Итальянская оборонная компания якобы использовала военные спутники, чтобы изменить голоса за бывшего президента США Дональда Трампа в пользу Джо Байдена. По сообщению газеты, в декабре 2020 года, глава аппарата Белого дома Трампа Марк Медоус переправил в. о. генпрокурора Джеффри Роузен информацию о "Италиягейт", напечатанную на бланке USAerospace Partners. Вторая организация в январе 2021 распространила Прессрелизы с заявлением итальянского прокурора, который утверждал, что один из хакеров признался в заговоре. . Ранее Американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о выборах президента в 2020 году. В этом отчете речь пойдет о попытках вмешательства со стороны России.