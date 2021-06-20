Завтра на всей территории Украины будет жаркая погода. Однако выше столбики термометров поднимутся в восточных областях страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В понедельник на западе Украины синоптики прогнозируют температуру воздуха от +27 до +30 градусов. В регионе Карпат жару собьют незначительные осадки. В южных, центральных и северных областях завтра ожидается от +27 до +31 градуса тепла, а в Киеве прогнозируют до +32 градусов днем. Жаркое в понедельник будет на востоке Украины. Там синоптики прогнозируют температуру воздуха от +30 до +34 градусов.