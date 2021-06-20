Виктор Павлик и Екатерина Репяхова 15 июня стали родителями — у пары родился сын Миша. Так, для певца это четвертый ребенок, а вот для 27-летней жены артиста — первенец. Будущая мама подробно описывала свою беременность в личном блоге и делилась новостями с подписчиков. Она решила подробно рассказать о своем опыте родов и написала развернутый пост в Instagram. Екатерина показала романтические снимки с мужем, сделанные на последних сроках беременности. Она позирует в длинном пестрой платья, а Виктор нежно обнимает значительный животик жены. Екатерина решила восстановить хронологию событий. Так, 13 июня она отпраздновала 27-летие в кругу родных и близких, а уже 14 отправилась на плановый осмотр в роддом — срок беременности будущей мамы составлял 40 недель и 5 дней. "Я почему-то не осознавала тогда, что в роддоме нужно уже будет оставаться. Хотя срок уже не маленький. Меня посмотрел врач, заметила подтекание. Сделали тест на воду и это оказались воды", — рассказала Екатерина.

Виктор поддерживал на протяжении всей беременности (фото: instagram.com/repyahovakate) Все это время рядом с ней был мужчина. К слову, пара находилась в семейной палате, поэтому Виктор остался с женой и сыном после появления на свет малыша. Пару отпустили в час домой с условием вернуться в роддом. К вечеру в Репяховой начались схватки. "Мужчина был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-то на 4 см открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем. Далее Эпидуралка. Анестезиолог пел" нет обещаний, ни извинений ". А человек держал за руку", — рассказала о бесценную поддержку Павлика его жена.

Екатерина и Виктор 15 июня стали родителями (фото: instagram.com/repyahovakate) Виктор сделал жене чай, а медики заверили будущую маму, что у нее есть время поесть и даже вздремнуть. Екатерина почувствовал зверский аппетит, но ей пришлось ограничиться половиной стакана кефира. К слову, будущую маму преодолело необычное в такой ситуации желание — ей захотелось срочно почистить зубы, она сделала прямо в родзале. "Каждые полчаса смотрят раскрытие. Добавляют эпидуралке. И в какой-то момент врач говорит:" Ничего не добавляем. Полное раскрытие ", — рассказала о своем опыте Екатерина, пообещав подписчикам детальное продолжение истории о родах. К слову, мужчина до последнего был с ней рядом, но вот от партнерских родов она отказалась. Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала, с какими сложностями столкнулась после родов.