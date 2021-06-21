Брошенные автомобили во дворах и на улицах городов Украины могут годами ржаветь, мешать пешеходам и другим водителям, превращаться в "отеле" для бездомных, а также нести реальную угрозу безопасности — злоумышленники могут оставлять там закладки, что уже случалось с трагическими последствиями. Какие существуют способы убрать бесхозные авто, куда следует обращаться, и какова процедура — читайте ниже в нашем материале. Проблема заброшенного транспорта не нова, ее решает (или не решает) местные власти по-разному, и у простых горожан тоже есть возможность «прогнать» автохлам со своих дворов. Владелец сосед махнул рукой Идеальным вариантом является обратиться к владельцу машины, что "загорает" под окнами. Обычно, если транспорт стоит во дворе жилого дома, то соседи знают хозяина. Если условный дядя Петр со второго этажа оставил свой старый "Запорожец" без нарушения правил парковки, и избавляться от него не хочет — мол, напоминает молодость, а ездить на такой ностальгии на колесах, требует ремонта, не планирует, то никто не имеет права отвозить его собственность, ведь это будет считаться воровством. Можно порекомендовать мужчине бесплатно списать машину, отправить на утилизацию, и заработать на металлоломе несколько тысяч гривен (по эвакуатор можно расплатиться с вырученной суммы). Возможно, он будет только рад избавиться авто, просто руки не доходили. Занимаются этим территориальные Сервисные центры МВД, а механизм описан по этой ссылке. Брошенное авто неправильно припаркованы В ситуации, когда авто припарковано неправильно и мешает людям и другому транспорту, вы можете обратиться в милицию, позвонив на спецлинию "102", или написать заявление. Те обязаны отреагировать, и брошенную машину могут забрать на эвакуаторе на штрафплощадку.

Фото: скрин patrol.police.gov.ua/faq/parkuvannya-i-evakuatsiya/ Владельца "автохлама" оштрафуют Шаблон заявления, с которым нужно обращаться в управление (инспекцию) по парковке Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа вашей городского совета (в данном примере Киевской), подготовленный юристами "Офиса трансформации", можно загрузить с этого ссылке. Бездомная машина не будет вечно стоять на штрафплощадке — обнаружен полицией владелец должен будет уплатить штраф, и затем забрать свой транспорт. Брошенные авто могут стать вашей находкой Есть также возможность разобраться с брошенным авто, если у него нет хозяина, объявив о "находке". Чтобы машину признали, нужно убедиться, что владелец действительно нет. Как это сделать: В сервисный центр МВД нужно сделать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра транспортных средств. Важно знать, что такой запрос платный: около 73 гривен за письменный и около 55 гривен за электронный. Как отправить запрос, подробно рассказано на сайте ГСЦ МВД Украины. VIN номер автомобиля для установления личности владельца можно бесплатно узнать на сайте policy-web.mtsbu.ua — следует ввести номер машины, или прочитать на двигателе. Когда хозяина транспорта в полиции признают неизвестным, машину объявят бесхозной вещью и назовут находкой. Тогда ТС на хранение Нацполиции на полгода. Избавиться автохламу и помочь своему городу Если за 6 месяцев владелец покинутой машины не появится и не будет требовать вернуть авто, правоохранители имеют право продать транспорт. Вырученная сумма будет внесена на специальный счет в банке, где пролежит 3 года. Если за этот промежуток времени владелец ТС не будет требовать передачи ему выручку, то средства пойдут в бюджет территориальной общины, где была найдена машина. Ранее сообщалось, что в Киеве "героиня парковка" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции, и такой необычный конфликт сняли на видео прохожие. Также мы писали о том, что недавно украинцы растаможку "евробляху" 2005 года по новым правилам и назвали окончательную цену.