День летнего равноденствия в 2021 году наступит в понедельник, 21 июня. Этот день очень важен в энергетическом уровне и есть несколько вещей, которые в этот день нужно сделать обязательно. Что нужно знать о день летнего солнцестояния — читайте в нашем материале ниже. День летнего равноденствия считается в астрономии длинным днем в году. Световой день составляет почти 17 часов. Солнце в эту пору как бы застывает в зените на некоторое время. Эту дату во многих культурах с давних времен связывают с определенными традициями и приметами. Самое важное, что может подарить такой день — возможности избавиться от негатива и привлечь в свою жизнь много хорошего. Как празднуют день летнего солнцестояния В этот день устраивают массовые гуляния, жгут костры и прыгают через них, встречают рассвет, умываются росой, загадывают желание, ищут в лесу редкие цветы и плетут венки. Роса в такой день имеет целебную силу — ею нужно умыться, чтобы получить красоту, отвести вред и сглаза. Чтобы нечистая сила не отвела в лесу в гущу — одежда выворачивают наизнанку. Также собирают в полях целебные травы, которые получат в 2021 году двойную силу, что накануне отмечается Троица. Девушки в день летнего солнцестояния обязательно гадают и проводят ритуалы для привлечения любви и счастья. В праздничную ночь нужно было собрать 12 трав и положить их под подушку, а перед сном позвать суженого в свой сон. Утром травы нужно было сжечь. Считается, что день летнего солнцестояния нужно встретить на улице, любуясь рассветом — это обещало счастливый год. А предложение руки и сердца — обещала счастье в личной жизни. Дети, которые родились 21 июня способны снимать сглаз и предсказывать будущее. Приметы в день летнего солнцестояния Плохая погода — неважный урожай Обильная роса — к хорошему урожаю Звездное небо — богатый урожай грибов осенью Мерцание звезд — много орехов и поздних ягод Что обязательно нужно сделать в день летнего солнцестояния Встретить утром солнце умыться росой Надеть светлый и солнечный одежду Уехать с родными и близкими к водоему или на природу сплести венок Поблагодарить солнце за все хорошее в жизни Простить своим врагам Составить карту или список своих желаний Что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния Нельзя пускать негатив в свою жизнь Нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться Нельзя проявлять агрессию, использовать нецензурные выражения и кричать Нельзя допускать нечестного или плохого отношения к другим людям Нельзя плакать и подвергаться лени, апатии и разочарования Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники отмечать в июле 2021 года.