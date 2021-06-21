День летнего солнцестояния наступил 21 июня в 6:32. Это время особое время означает, что продолжительность светового дня достигла максимума — почти 17-ти часов. 21 июня знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии — это день, когда Солнце будто замирает в зените. Это время давно считается периодом мощных энергетических потоков. Строго запрещено делать во время летнего солнцестояния, а что делать можно и нужно — читайте ниже в нашем материале. Что означает летнее солнцестояние Солнцестоянием называют момент, когда солнце в своем движении попадает в самую северную или Южную точку. С этого времени, а Северном полушарии начинается лето, а в Южной — зима. Из года в год дата этого события варьируется между 20, 21 и 22 июня. Обратная "поворот", то есть зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря 2021 года. Энергетически этот день крайне важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее. Что нельзя делать в День летнего солнцестояния Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию. Нельзя выяснять отношения, использовать нецензурные выражения и кричать. Запрещено также грустить, плакать, лениться, находиться в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь. Не стоит также допускать нечестного или плохого отношения к другим людям. Как провести 21 июня Поскольку сегодня у большинства людей выходной день, проведите его в позитивном ключе, расслабьтесь, но не видлежуйтеся и не ленитесь. Наденьте светлый и солнечный одежду, настройтесь на позитивный лад, улыбнитесь своему отражению в зеркале — день обещает быть замечательным. Можно выехать с родными и близкими к водоему или на природу, сплести венок, символизирующий у наших предков Солнце. Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте заветное желание — оно обязательно сбудется. Ранее мы писали о важнейших традиции, обряды, приметы и запреты древнего мистического праздника Ивана Купала. Также сообщалось, что запрещено делать на второй день после Троицы, который также называют Днем Святого Духа.