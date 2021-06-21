Погода в Украине сегодня, 21 июня, будет солнечной и жаркой почти во всех областях. Только в трех регионах синоптики прогнозируют дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Прогноз погоды в областях Так, ливни сегодня прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там ожидается от +27 до +29 градусов, в остальных западных областей — от +29 до +31 градуса. Ночью на западе от +15 до +17 градусов. На юге, севере и в центре Украины сегодня прогнозируют от +27 до +31 градуса тепла. В восточных областях Украины предупреждают о жаре от +30 до +34 градусов. Ночью в большинстве областей термометры покажут от +17 до +19 градусов тепла. Прогноз погоды в Киеве В Киеве завтра также будет жарко и солнечно. Синоптики прогнозируют в столице от +30 до +32 градусов днем. Ночью термометры покажут от +17 до +19 градусов.