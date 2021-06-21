Еще несколько стран присоединились к бойкоту Беларуси в воздушном постранстве из-за вынужденной посадке самолета в Минске. Они присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано, передает Swissinfo.ch. В сообщении говорится, что к запрету присоединились некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). "Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", — говорится в сообщении состоянии. Также в документе отмечается, что перечисленные выше страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Рады". Напомним, Евросоюз одобрил новые санкции против Беларуси. Их ввели из-за репрессий и вынужденную посадку самолета в Минске. Также сообщалось, Евросоюз вводит дополнительные санкции против Беларуси. Они коснуться 86 лиц и компаний.