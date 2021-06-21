Компания Facebook запустила приложение Live Audio Rooms, что позволяет слушать онлан-беседы и участвовать в них. Сервис доступен в США для операционной системы iOS. Об этом говорится в официальном заявлении Facebook. "Сегодня мы запускаем Live Audio Rooms и подкасты в рамках наших планов внедрения социальных аудиосистем в Facebook", — говорится в сообщении. Отмечается, что на первых порах пользователи в США смогут использовать приложение Live Audio Rooms, которое позволит присоединяться к беседам с общественными деятелями, экспертами и слушать их. "В ближайшие недели мы расширим возможности для большего количества общественных деятелей и групп по размещению Live Audio Room и представим новые функции для обоих мероприятий в ближайшие месяцы", — добавили в компании. В Facebook уточнили, что спикеров в такой онлайн-беседе может быть не более 50 пользователей, а число слушателей — не ограничено. Онлайн-беседы могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут общаться на безвозмездной основе или добавлять для слушателей возможность внесения пожертвований. Facebook также добавил подкасты, которые пользователи могут слушать на своих страницах в соцсети и в ленте новостей с помощью мини-проигрывателя или в полноэкранном режиме. В ближайшие недели компания намерена расширить список доступных для прослушивания подкастов. Напомним Instagram Facebook и Facebook начали отправлять сообщения на операционную систему iOS, собирающие личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными.