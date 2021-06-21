Живот — проблема многих женщин. Жир там накапливается даже у худеньких. Потому что так устроен женский организм. Но причины появления животиков разные. С любым животиком нам всем хочется сделать одно — убрать его! И так хочется, чтобы в первую очередь жирок шел именно с живота — ведь он выделяется всего. И чтобы навсегда и быстрее. Эффективными способами сделать живот более плоским в своем Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко. Магическое средство от большого живота вряд ли существует. А вот действенные и эффективные методы справиться с ним все же есть. ⠀1. Жир и правда откладывается в первую очередь на животе. Это для тела — неприкосновенный запас. Поэтому даже во время голода организм его долго не отдаст. ⠀2. Жир накапливается, когда вы регулярно переедаете. Поэтому, чтобы организм начал тратить эти запасы, употребляйте меньше калорий, чем тратите. ⠀3. При дефиците калорий начнет худеть все тело. А чтобы помочь животу быстрее избавляться от жира, нужны специальные упражнения. Это не качания пресса! Важно задействовать как можно больше мышц — не только на животе, но и соседние области. ⠀4. Снижение веса должно быть грамотным, чтобы не навредить себе и не посадить окончательно здоровья.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) Важные правила: ⠀ Сокращайте рацион не более, чем на 20% от суточной потребности. Следуйте баланс БЖУ. Нам нужны белки, жиры и углеводы. А иначе, будет не похудение, а истощение. Это опасно. Двигаться нужно обязательно. Это ускоряет обмен веществ. Жир сжигается быстрее, мышцы укрепляются, кожа подтягивается, а не обвисает, как на шарпеи. При этом далеко не каждый человек может ходить в спортзал и таскать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и др. Так что же — тем, у кого нет возможности ходить на тренировки, похудеть не получится? ⠀ А вот и получится! Вспоминайте формулу 100% результата. 80% питания и 20% спорт. Без спорта снижения веса будет немного медленнее, но будет. ⠀ К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то кроме невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом. Что же делать? Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, я рекомендую просто увеличить физическую активность. ⠀ Не стоит сразу приседать по 100 раз и непрерывно качать пресс. Начинайте с простого. Измените питание, добавьте шагов и движения в вашу жизнь. И вы увидите, как ваше тело и самочувствие начнут вас радовать. Больше ходите пешком. Браслет шагомер в помощь. Делайте утром зарядку или тренировки — например, Табата

Иллюстративное фото (pexels.com) Ранее мы писали, что диетолог поделилась личными секретами мотивации для похудения.