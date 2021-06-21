Погода в Украине в начале июля будет отмечена аномальной жарой. Дожди будут, но разрушительных стихий ждать не стоит. В августе же температура воздуха будет в пределах нормы. Такой прогноз до конца лета дал Styler метеоролог канала KYIV.LIVE Денис Минин. "Составлять прогноз погоды на сезон дело неблагодарное. Еще неделю назад в Западной Европе была аномальная, как для старта июня жара. В Берлине, Вене и Париже жгло до +34 градусов. Постепенно жара перемещается в сторону Украины, поэтому конец июня обещает быть жарким: до +32 во всех регионах Украины ", — рассказал Денис. Какой будет погода в июле? Начало второго летнего месяца, говорит Минин, будет отмечено аномальной жарой. "Если в Киеве в июне выпало почти в два раза меньше месячной нормы осадков, то восточные и южные регионы Украины сполна ощутили прелести стихии. В июле катаклизмы отойдут на второй план, но не без дождей. Пусть и не столь затяжных, как в июне. Будьте готовы к средней температуры дня +23 … + 24 в течение месяца. Вспоминая июля 2019-го, он был самым холодным за последние 18 лет, такого в нынешнем году не ожидаем ", — рассказал метеоролог. Что будет в августе? В августе традиционно холоднее по ночам, и каждая ночь становится длиннее на 1-2 минуты. Температурный фон в этом месяце ожидается в пределах климатической нормы. Погода будет жаркой, с умеренным количеством осадков, прогнозирует эксперт. Средняя температура дня в августе будет на несколько градусов ниже температуры июля. Интересно знать, что … … если человек дает вам прогноз погоды более чем на три дня, — вы "читаете, видите или слышите астролога в мире погоды". "Особенно смешно, когда в конце мая синоптики называют дождевые дать в августе. Теоретически компьютерные алгоритмы могут составить прогноз на неделю, но человеку даже с их помощью это сделать сложнее", — отметил телеметеоролог. Ранее мы писали, что Украину на этой неделе накроет адской жарой. Синоптики рассказали, какие области раскалит больше и когда придет снижения температуры.