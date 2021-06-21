Первая "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно отпраздновала 32-летие, похвасталась эффектной фигурой в купальнике. Вместе с родными и любимым Александром Эллерт актриса отдыхает в родном Севастополе в оккупированном Крыму, там же и отметила важный день. Атмосферными кадрами с морской прогулки на яхте звезда поделилась в своем Instagram. Ксения позировала в трендовом купальнике в мелкий горошек, соблазнительно вытянувшись на носу яхты. Артистка демонстрирует точеную талию и стройные ноги, дополнив образ темными очками. На другом снимке актриса томно лежит спиной к камере в лучах заходящего солнца.

Ксения Мишина насладилась морской прогулкой на яхте и похвасталась фигурой в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua) Мишина поделилась с подписчиков интересным наблюдением. "Заметила недавно такую закономерность … если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться … те обыденные вещи, пейзажи и" простота ", которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию! Согласны?» — поделилась своими мыслями знаменитость. Фолловеры согласились с Ксенией, а также не упустили возможности осыпать ее комлпиментами, восхищаясь изящной фигурой звезды. Такая красивая Ксюша Согласна полностью Ваши посты всегда находят отклик во мне, согласна на все сто. Шикарно выглядите Так, главное не забывать, что счастье в простых вещах Супер, очень красивая Абсолютно согласны! Поддерживаю вас на 100%. Ксюша, вы как всегда с очередной мудростью! Не могу ни сказать — выглядите невероятно! Ксюшечка, оставайся такой же прекрасной! Шикарная Ооооо эта прекрасная фигурка сводит меня с ума, очень красиво красоточка Очень красивое тело у тебя, Ксю Напомним, ранее Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным с ее и Эллерт крови.