Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку. Беспилотники применять для защиты украинского территории. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание "Анадолу". Он подчеркнул, что турецкие беспилотники будут использоваться в качестве сдерживающего Россию фактор. "Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории ", — заявил он. Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами. До этого глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украине. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева". В турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украины. В Турции напомнили, что Россия также продает свое оружие разным странам.