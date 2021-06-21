Черновицкий район вчера, 20 июня, накрыл ливень. Вследствие непогоды частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 километров и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. По состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения село Окно. Напомним, число пострадавших в результате наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек. Как известно, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.