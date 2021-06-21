Александр Лукашенко использует задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича как "трофей". Все свои заявления журналист делает под давлением. Такое мнение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська в интервью TUT.BY. Она отметила, что никак не оценивает содержание его интервью. "Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнению поменял … Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. мы не должны даже обсуждать то, что он говорит ", — сказала Тихановська. Ранее Тихановська заявила, что Романа Протасевича заставили показаниям, которые он дал в "интервью" белорусскому телеканалу. К нему применяли пытки. Напомним, арестован в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Протасевича задержали в Минске 23 мая после того, как по приказу Лукашенко посадили самолет, летевший в Литву.