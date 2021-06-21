За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 4390 человек. Из них 3715 получили первую дозу, еще 675 получили вторую дозу прививки и завершили вакцинацию. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Отметим, что почти все Центры массовой вакцинации в Украине отказались от работы на Троицу 20 июня. В то же время, по данным Минздрава, вакцину CoronaVac, которой прививают в Центрах, получили 2598 человек. Еще 1152 Украинский вакцинировали препаратом Pfizer, зарегистрированным в Украине под названием Comirnaty. Кроме того, 640 прививок сделали препаратом AstraZeneca. С начала прививочной кампании привито 1726042 человека, из них получили 1 дозу — 1726040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2086492 прививки.