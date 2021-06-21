Печень — важнейший орган, который отвечает за вывод токсинов, правильный метаболизм и выработку веществ, которые обеспечивают правильную работу нашего организма. При сбоях в работе печени "летит" все наше здоровье в целом. Недавно медики выяснили ключевой признак, которая укажет, что печень работает неправильно. Об этом рассказали ученые, опубликовав исследование Клиники Кливленда (Сleveland Сlinic). Наиболее частым признаком болезни печени является задержка жидкости в организме. Она проявляется: отеком ног, вздутием живота. Такой симптом был обнаружен у 50% всех пациентов с циррозом — тяжелой формой заболевания печени, когда рубцовая ткань заменяет здоровую. Происходит задержка жидкости из-за того, что печень теряет способность производить альбумин. Этот белок предотвращает утечку жидкости из кровеносных сосудов в ткани. Врачи говорят, что задержка жидкости не единственный симптом того, что орган работает неправильно. Другие признаки сбоев в работе печени Желтуха. Ее причиной является скопление билирубина, производимого эритроцитами. Из-за этого кожа и белки глаз становятся неестественно желтого цвета. Кровотечение. Она вызвана тем, что рубцовая ткань в печени не позволяет ей перерабатывать нужный объем крови. В результате кровь попадает в пищевод и желудочно-кишечный тракт и выводится с рвотой. Кожный зуд. Он вызван скоплением под кожей большого количества солей желчных кислот.Як сохранить печень здоровой Врачи советуют соблюдать правила здорового питания, быть физически активным, а также сократить (или отказаться) употребление алкоголя. Кроме того важно вакцинироваться от гепатита А и В. А лекарства принимать с осторожностью и только по рекомендации медиков. Печень быстро восстанавливается Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем. При этом в печени является фантастическая способность быстро восстанавливаться и возвращаться к здоровому функционирования. Если отказаться от спиртного, орган может восстановиться за месяц, но при серьезном злоупотреблении печени может потребоваться больше времени. Ранее врачи рассказали о последствиях отказа от употребления алкоголя на два месяца.