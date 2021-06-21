В курортной Кирилловке катер с туристами остановился на воде из-за неисправности и его начало относить в открытое море. На борту находились 14 туристов, в том числе и трое детей. Деталь рассказали в пресс служба Национальной полиции в Запорожской области. Около 8 вечера в дежурную часть полиции Мелитопольского районного управления полиции пришло сообщение о том, что на утлюкский лиман застрял пассажирский катер "Ласточка". Плавсредство оказался на расстоянии 5 километров от суши и не может самостоятельно вернуться из-за технической проблемы. На борту катера находились 14 отдыхающих из разных регионов Украины, в том числе трое детей. Полиция совместно с сотрудниками ДСНС организовали спасательную операцию, поскольку был большой риск того, что катер может отнести в открытое море. Туристы отправились на экскурсию с Федотовой косы еще в три часа дня, но потом вынуждены были остановиться из-за технической неисправности. Пока поломку устранили, погода сильно испортилась и вернуться самостоятельно туристы уже не смогли. Их начало относить в море. Полицейские вместе со спасателями на гидроциклах почти 2:00 буксировали катер в сторону берега и смогли вернуть туристов на базы отдыха без приключений. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

В Кирилловке прогулочный катер с туристами едва не унесло в море (Фото: Нацполиция) Напомним, ранее мы писали о том, что в Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер. А также рассказывали о том, что на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море.