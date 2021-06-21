Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций. Он будет касаться 86 лиц и компаний. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после прибытия на встречу глав МИД ЕС, пишет ТАСС. "Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", — сказал он. Кроме того, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу объяснил, что ЕС примет санкции за "нарушение прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair ". По словам Борреля, экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него. Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных области, по словам Борреля, говорить рано. Ранее сообщалось, что 18 июня Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси. Также послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В него попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Официальное решение будет опубликовано 21 июня.