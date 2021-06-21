Метро Киева изменило график на одной из станций на "красной ветке". На перроне появилось предупреждение для пассажиров и расписание почасовой работы вестибюля. Об этом сообщает "Сегодня". Речь идет о станции метро "Гидропарк", где в летнее время наблюдается поток пассажиров, желающих добраться до пляжей. Для удобства киевлян и гостей столицы в определенное время открывается восточный вестибюль, который всегда закрыт с осени по весну. В развешанных по перрону объявлениях говорится, что теперь пассажиры могут пользоваться дополнительно и этим вестибюлем (кроме основного). График его работы: выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00. В таком режиме станция метрополитена будет работать до 29 августа, то есть практически до конца лета.

Фото Метро в Киеве на "Гидропарке" поменяло график (сегодня) "Работа второго выхода на станции" Гидропарк "возобновляется летом специально, чтобы пассажирам было удобно добираться до любимых мест отдыха", — рассказали в Киевском метрополитене. Ранее мы писали, что в метро Киева произошла серьезная ЧП, из-за чего были перекрыты несколько станций. Также в Киевском метрополитене недавно рассказали о важном нововведении, которое может коснуться каждого пассажира.