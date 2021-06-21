Оля Полякову и ее мужа-бизнесмена Вадима Буряковского заметили у одной из поликлиник в Оболонском районе столицы. Пара приехала на знаменитом автомобиле артистки в сопровождении охраны. Они быстро вышли из салона и зашли в небольшую амбулаторию. Почему Оля Полякова с мужем отправились в клинику и они там делали, рассказали в программе "Разоблачение" на телеканале KYIV.LIVE. Певица вместе с мужем приехала в одну из столичных амбулаторий. Оля Полякова была без макияжа и в неприметном одежде. Они с мужем зашли в клинику, но пробыли там недолго. Сначала из клиники вышел ее муж, Вадим Буряковский. А через несколько минут вышла и сама певица. Они быстро сели в автомобиль и уехали. Как удалось выяснить журналистам, певица вместе с мужем согласилась пройти вакцинацию от коронавируса. В киевской клинике на Оболони сейчас делают прививки всем желающим китайским препаратом CoronaVac. После вакцинации Полякова чувствует себя нормально. Ранее Оля Полякова рассказала, что переболела коронавирус вместе с младшей дочерью. Это произошло еще год назад, в самом начале пандемии. Они в тот момент были в Майами и у дочери артистки была очень высокая температура. Она заразилась от дочери и по словам Поляковой, у них был сильный кашель и в целом болезнь перенесли тяжело. После болезни Оля Полякова присоединилась к проекту от UNICEF и стала проводить просветительские эфиры на тему коронавируса вместе с учеными и врачами.

Оля Полякова вместе с мужем сделали вакцинацию от коронавируса Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом.