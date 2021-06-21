Летом 2021 в тренде будут самые разнообразные принты, от гороха до полоски. И даже всеми любимый леопард. Но вот как выбрать, какой нужен именно тебе — и как его потом носить? Об этом в своем Instagram рассказал дизайнер Андре Тан. Тан подчеркнул, что принт способен нарушить пропорции фигуры и даже добавить пару лишних кило (хорошо, что визуально!), Поэтому выбирать манюнок нужно с умом. Как правильно выбрать и носить принт 1. Горошек. Именно этот принт добавляет нежелательные лишние кило. Обыграть это можно так: выбирайте такой рисунок для блузки, если хочется сделать визуально грудь больше. 2. Цветочный принт. Универсальный вариант, который подойдет всем, — это мелкие и среднего размера цветы. Большие же стоит выбирать только стройным девушкам, а также тем, у кого невысокий рост. Узкие Кстати, неправильные аксессуары: Андре Тан назвал топ модных ошибок лета 2021 3. полоски. Горизонтальные полосы помогают создать идеальные пропорции для любой фигуры. На пышных формах идеально смотрится вертикальная тонкая (это важно) полоска.

Главное — выбрать "свой" принт, тогда и комплиментов НЕ оберетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official) 4. Леопард. Принт для самых смелых. У него дизайнер советует «одевать» только те части тела, в которых вы уверены на все сто — тогда рисунок сработает вам во благо. Ранее Андре Тан показал, как лучше носить белую рубашку этим летом.