В Армении на выборах в парламент побеждает партия в. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она получила 53,92% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов). Избирательный порог для партий-5%, для блоков — 7%. В то же время, следует отметить, что Партия Пашиняна не добрали на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство. Всего в выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%. Ранее сообщалось, что новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку. Политический кризис в Армении разгорелся после того, как офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе. В результате противники действующего премьера в течение нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.