Избранница главного героя романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаила Заливако Анна Богдан сейчас вместе с любимым наслаждается отдыхом в Турции, где уже выполнила свою давнюю мечту. Однако кроме страстных кадров с любимым девушка делится и более серьезным контентом — да, она подумала о том, каким должен быть настоящий мужчина. Своим мнением об этом, а также эффектным фото у басейну.Анна поделилась в Instagram. На снимке Богдан отражена на краю бассейна в короткой золотистом платье. Девушка демонстрирует стройные ножки, а рядом стоят ее босоножки на каблуках.

Анна Богдан похвасталась стройными ножками и назвала важные качества в мужчинах (фото: instagram.com/hannastorozhuk) Избранница Холостяка призналась, что после прочтения постов сильного пола о том, какими должны быть женщины, она была поражена, ведь список требований или не бесконечен. "Так много читаю постов у мужчин, о том, какими должны быть мы — женщины. Список иногда такоооое огромный шокирующим. Наверное, при отборе в армию и то требований меньше. Ну и пусть. Девушки, теперь наша очередь. Какой ваш идеальный человек? и второй вопрос (естественно, назрел оно после последних моих Сторис) человек может мыть посуду, и вместе с женщиной убирать жилье? Или это сугубо обязанность слабого пола? " — поинтересовалась у пидписниць Анна. Девушка решила дать "ответ" и рассказала, каким, по ее мнению, должен быть настоящий мужчина. ⠀ "Вот я считаю, что человек — это тот, который не боится взять ответственность за женщину и далее — за семью. Тот, который не создает проблем, а наоборот — помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор. Но, в моем представлении — человек всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения … а не "я мужик, значит будет по-моему! »Ну и конечно, человек — это тот, который на просьбу о помощи от женщины не скажет" Я тебе что, каблук? ", а действительно поможет!» — поделилась Богдан. В комментариях фоловеры начали делиться своим видением настоящего мужчины, не забывая и о комплименты для избранницы Заливако. Ранее мы сообщали, что Холостяк 11 Заливако взбудоражил страстными поцелуями с Богдан в Турции.