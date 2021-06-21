Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Как известно, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в многоэтажном жилом доме с последующим возгоранием. Об этом сообщает Главное управление ДСНС в Киевской области. Спасатели уточняют, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже в 13:20, однако справиться с пожаром удалось только в 19:03. "Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 — ликвидирован", — уточнили в ДСНС. Сложность ликвидации пожара заключалась в том, что огонь распространился на 4, 5 этажи пятиэтажного дома и кровлю. Для борьбы с ним спасатели привлекли 62 человека личного состава и 15 единиц техники. Кроме того, пришлось эвакуировать и вывести на свежий воздух 40 человек, проживающих в здании. Не обошлось без жертв и пострадавших. В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего. Также сообщается о 6 пострадавших, 2 госпитализированных жителей дома, в числе которых и ребенок 2008 года рождения. Напомним, под Киевом в селе Белогородка произошел взрыв в пятиэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. Также сообщалось о жертвах в результате взрыва под Киевом. В доме нашли тело человека.