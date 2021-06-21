В Украине за минувшие сутки зафиксировали 323 новых случаев коронавируса. Из них больше всего в Киеве — 95. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Так, за предыдущие сутки не заболел ни один медпраивник. В то же время, заражение подтвердили у 15 детей. Всего за сутки совершили около 15 000 тестов различными методами. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях. Напомним, 19 июня в Украине подтвердили 479 новых случаев коронавируса.