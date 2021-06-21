Ретроградный Юпитер пришел на смену Меркурию и начал свое движение 20 июня. Продлится период до 18 октября. Но особенно опасными станут дни 21-22 июня, поскольку в это время сразу четыре планеты будут ретроградными — Меркурий, Юпитер, Сатурн и Плутон. 23 июня Меркурий вернется в обычное положение, но 25 июня в ретроградное движение перейдет Нептун. Как будет влиять ретроградный Юпитер на наши жизни и что делать в этот период категорически нельзя, рассказала астролог Елена Кузьмич для ТСН. За что отвечает Юпитер В мифологии Древнего Рима Юпитер был богом неба и грома, отцом всех богов. Его орудием была молния, а священным животным — орел. С точки зрения астрологии, Юпитер — планета, которая отвечает за стремление к экспансии и успех во внешнем мире. Также он является покровителем путешественников и связан со сферой духовной жизни человека. Юпитер влияет на юриспруденцию, образование, социальную сферу, благотворительность, философию, путешествия, обучение, популярность, идеологию, славу известных людей. Через ретроградного движения все эти сферы начнут тормозить. В период ретроградного Юпитера будет казаться, что знаний много, но у них нет порядка и структуры. Развитие идет, но будет создаваться ощущение, что он не является глобальным процессом. Не стоит использовать манипуляции, потому что можно попасть в ловушку собственных иллюзий. Что категорически нельзя делать в период ретроградного Юпитера Начинать преподавательскую деятельность Путешествовать за границу Начинать новый туристический бизнес с иностранцами Просить повышения Практиковать новые и малоизвестные духовные практики Вступать в эзотерические сообщества Заниматься новаторством проявлять безумный оптимизм Расширять бизнесЧим стоит заняться в период ретроградного Юпитера Исправить ошибки и пересмотреть дела проявлять консерватизм Доверять интуиции Изучать языки Вернуться к обучению Восстановить дружбу или отношения Восстановить право собственности Продавать недвижимости Верить вещим снам Реагировать на фальшь со стороны других людей Важно! С 25 июня в ретроградном движении будет четыре планеты — Юпитер, Плутон, Сатурн и Нептун. Каждая отвечает за определенные сферы жизни. С 20 августа в компании этих планет попадет Уран, а с 27 сентября по 18 октября ретроградным снова станет Меркурий. И сразу шесть планет в ретроградном движении будут влиять на жизнь человека. Напомним, ранее мы писали о том, что по прогнозу Таро состоится в период с 21 по 27 июня.