Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился нарастить группировки российских войск в оккупированном Крыму. Военные якобы помогать пострадавшим от наводнения. Об этом пишет ТАСС. Так, сейчас около 21 000 человек задействованы со стороны Минобороны России в якобы оказании помощи населению Крыма, пострадавшего из-за наводнения "По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованного для оказания помощи жителям республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной длительными осадками", — отметили в Минобороны России. Военнослужащие проводят работы в 36 населенных пунктах. Отметим, что в оккупированном Крыму действительно уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 24 человека. Ранее сообщалось, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админкордону с Крымом.