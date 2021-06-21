В воскресенье, 20 Июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреливали украинские позиции и запускали беспилотник. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Так, враждебные обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Старогнатовка. Боевики совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский военный не пострадал. "О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сообщении. Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела получил ранение гражданский.