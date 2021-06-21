Россия надеется на диалог с США по вопросу строительства "Северного потока-2". Также Кремль продолжит работать над завершением проекта с европейскими партнерами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Песков отметил, что после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина США сделали заявление относительно санкций против "Северного потока-2". "Продолжим нашу работу. Рассчитываем, что по крайней мере хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", — сказал Песков. Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".