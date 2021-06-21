Фастфуд может вызвать в организме иммунную реакцию, сходную с реакцией на опасную бактериальную инфекцию. Новое исследование ученых поставило под вопрос безопасность пищи из кафе быстрого питания. Что обнаружили ученые и какое влияние имеет фастфуд на организм, рассказали в издании "Контракты". Ученые провели исследования на мышах и давали им "эквивалент" пищи быстрого питания с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли. На такой диете мышей держали ровно месяц и не давали им свежих овощей, фруктов или клетчатки. Такая диета привела к тому, что у мышей начало увеличиваться количество иммунных клеток в крови. Такая реакция бывает в организме в том случае, если организм поражен микробной или бактериальной инфекцией. Кроме того, исследователи обнаружили еще одно свойство диеты из фастфуда — такая пища вызывает агрессивное состояние тревоги, которая через регулярное употребление такой пищи может сохраняться достаточно длительное время. "Нездоровая диета привела к неожиданному увеличению количества определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов", — рассказала один из авторов исследования Анетт Крайст. Она пояснила, что организм мышей начал реагировать на диету быстрого приготовления так, как будто в организме появился вирус или бактерия, которую начал атаковать иммунитет. По словам ученых, простой отказ от фастфуда и возврата в режим обычного питания будет недостаточным для отмены изменений в организме. После того как мышей вернули к обычной зерновой диеты, воспаление в их организмах исчезло, но генетическое программирование осталось. "Недавно было обнаружено, что врожденная иммунная система имеет форму памяти. После инфекции защитные силы организма остаются в состоянии тревоги, чтобы быстрее отреагировать на новую атаку", — отмечается в исследовании. Такая реакция организма ранее наблюдалась только после воздействий вирусов и инфекций, и не была связана с пищей. А это значит, по словам ученых, регулярное употребление фастфуда может быть связано с диабетом второго типа, ожирением и проблемами с сердечной системой. Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самый полезный горячий напиток, который избавит от кашля и улучшит настроение. А также рассказывали о том, что ученые объяснили, почему планета нагревается и меняется климат.