Второй полную неделю на чемпионате Европы преподносит болельщикам много интересного. Развязка в борьбе за места в плей-офф, включая игре Украина против Австрии, а также старт 1/8 финала. Матчи недели Евро-2020 — в материале РБК-Украина. Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet. Украина сыграет свой второй матч в Бухаресте. В заключительном туре группового этапа команда Андрея Шевченко встречается с Австрией. По факту, команды устроит ничья, поскольку Украина в этом случае останется на 2-й позиции и выйдет в плей-офф, а Австрия займет третье место и с нулевой разнице забитых и пропущенных (сейчас 3: 3 в Австрии и 4: 4 в Украине , Украина опережает Австрию за счет большего количества забитых голов) имеет хорошие шансы пролезть в плей-офф как одна из четырех лучших третьих команд. Андрей Шевченко, понятно, возмутился разговорам о том, что команды могут специально сыграть вничью которая выгодна всем. И заверил, что Украина, как и Австрия, играть на победу. С чем, конечно, не согласны букмекеры, которые еще после матчей второго тура в группе C снизили коэффициенты на ничью в матче Украина — Австрия с привычных 3.2-3.3 до 2. Как бы там ни было, а в текущем формате в плей-офф Евро сложнее не попасть, чем попасть, ведь 16 из 24 сборных пройдут дальше. Но не забываем и других групп, где интриг еще полно. Сразу после "украинской" группы развязка состоится в группе России, при лучших раскладах, может пролететь мимо плей-офф Евро. Остроты добавляет и тот факт, что Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч в Копенгаген. Дания проиграла оба предыдущих матча, но еще может зацепиться за плей-офф и в понедельник им уже терять нечего. В группе E может созреть сенсация крупнейшего масштаба. Испания розивчилася забивать и теперь рискует пролететь мимо плей-офф, хотя и шансы на это не такие большие. Но куда интереснее тот факт, что выиграть эту группу может сборная Швеции, в которой четыре очка после двух игр. Более того, шведы в теории могут ее выиграть с одним забитым голом, да еще и с пенальти. Максимально прагматично. Очень остро все и в "группе смерти" с участием Франции, Германии, Португалии и Венгрии. Пока похоже, что именно Венгрия ожидаемо завершит выступления на групповом этапе, однако дистанция между первым и последним местом только три очка. 26 июня стартует плей-офф Евро-2020 из матчей 1/8 финала. В нем Украина потенциально может встретиться с Италией, которая уже выиграла свою группу и ждет соперника. Но точные расписания по плей-офф будут известны вечером 23 июня. Самые интересные матчи недели 21-27 июня Украина — Австрия. 21 Июня, 19:00. Бухарест (Румыния). Трансляция — "Украина". Дания — Россия. 21 Июня, 22:00. Копенгаген (Дания). Трансляция — "Футбол 2", Oll.tv. Чехия — Англия. 22 июня, 22:00. Лондон (Англия). Трансляция — "Украина". Словакия — Испания. 23 июня, 19:00. Севилья (Испания). Трансляция — "Футбол 1", Oll.tv. Португалия — Франция. 23 июня, 22:00. Будапешт (Венгрия). Трансляция — "Украина".