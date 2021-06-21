Украина и Турции остался "один шаг" к заключению соглашения о свободной торговле. Однако именно этот шаг сделать труднее всего. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины, находясь в турецкой Анталии, пишет "Укринформ". По его словам, достичь согласия удастся только путем компромисса. "Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутко для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки ", — сказал Кулеба. Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки. "Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов ", — добавил Кулеба. Напомним, во время встречи в апреле президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле.