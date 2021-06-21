Накануне важнейшего для украинской сборной по футболу матча с Австрией, который играют 21 июня, наши болельщики научили австрийских знаменитой кричалци "о Путине". Теперь песенку в ожидании игры поют на улицах Бухареста, где вечером на поле сойдутся в поединке две команды. Кадры всеобщего веселья распространяются сетями. "Поклонники Украины и Австрии собрались вместе в старом городе Бухарест, чтобы спеть знаменитую песню о президенте России." Путин Ху ** оооооо! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла … "- подписан видео. На кадрах видно, что украинцы выполняют хит с австрийцами под общий восторг проходящих мимо. Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Видео: Украинские болельщики научили австрийских знаменитой кричалци о Путине (instagram.com/zoryalondonsk) Где и когда смотреть футбол Матч Украина — Австрия состоится в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе. Начало в 19:00 по киевскому времени. Третий поединок команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы будет транслировать ТРК "Украина". Старт — в 18:50. С каким счетом Украинский нужно сыграть для выхода в плей офф Согласно турнирной таблице, если сборная Украины сможет хотя бы не проиграть — мы выйдем в 1/8 финала. Нашу команду в игре с Австрией устроит как победа, так и ничья. Если же украинцы прорвутся в плей офф, нас ждет в 1/8 сильная команда — сборная Италии. для справки "Путин — ху ** о!" — знаменитая кричалка, которую придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове 30 марта 2014 на совместном марше с фанами "Шахтера". Вследствие песенка широко распространилась, получив ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом. Ранее известный комментатор озвучил свой прогноз относительно матча между Украиной и Австрией 21 июня.