В аэропорту "Борисполь" пограничники и таможенники провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса "Тель-Авив — Киев". У него обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства. "В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два Бриллианты желтого цвета с сертификатами" GIA "общим весом 2.21 карат", — говорится в сообщении. По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн гривен. "По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", — говорится в сообщении.