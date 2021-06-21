В Черновицкой области за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. В результате непогоды в регионе подтоплены уже 14 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА. "В результате проливных дождей подтоплены села окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района", — говорится в сообщении. Из-за паводка подтоплены десятки домохозяйств и размыты пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели. Внимание результате проливных дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы … Posted by Черновицкая областная государственная администрация on Sunday, June 20, 2021 Напомним, в результате непогоды в четырех областях Украины обесточены 57 населенных пунктов, а в двух городах подтоплены десятки домов и хозяйств.