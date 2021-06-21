В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе произошло массовое отравление. Госпитализированы 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС. Так, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. По данным местного издания gk-press.if.ua, среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они — жители села Саджава, которые 17 июня находилась в гостиничном комплексе в селе Диброва. Количество лиц, которые присутствовали в развлекательном заведении уточняется. Ранее в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов.